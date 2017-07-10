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Источник: ТРК "Липецкое время"

К водоемам в эти выходные был повышенный интерес по всей области. В регионе дали старт акции «Дни малых рек». Один из самых массовых десантов чистоты высадился на берег реки Битюг в Добринском районе. Там активисты провели субботник и благоустроили пляж.Глубинка Добринского района, село Ровенка. Оно расположилось на стыке границ трех областей ― Липецкой, Воронежской и Тамбовской. Через центр села течет небольшая река Битюг. Именно здесь в 1982 году впервые заговорили об экологической заботе о водоемах. Река зарастала и превращалась в болото, погибала рыба. Водоем общими усилиями спасли неравнодушные жители: русло расчистили, вдоль него посадили 10 тысяч гектаров леса, чтобы укрепить береговую линию.Спустя 35 лет на Битюг приехали неравнодушные добринцы, представители власти и школьники. Вместе убрали мусор вдоль берега, вырубили сухие деревья. Таким субботником в регионе дали старт областной экологической акции «Дни малых рек».Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".