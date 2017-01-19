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Источник: ТРК "Липецкое время"

Липецкие депутаты не поддержали инициативу о смене руководства акционерного общества «ЛГЭК». Сегодня вопрос о назначении гендиректора рассмотрели на комиссии горсовета. Акционеры предприятия предложили на должность Александра Конаныхина, экс-директора «Липецкэнерго». Предполагалось, что утвердить его кандидатуру должны были на собрании акционеров 23 января. Однако такую процедуру опротестовал горсовет. Причина в том, что больше 50% акций принадлежат муниципалитету и кандидатуру должны одобрить парламентарии. Кроме того, действующего директора выбрали всего год назад сроком на 5 лет. Против смены руководства выступил и трудовой коллектив организации.Сергей Карпунин, сотрудник АО «ЛГЭК»: "В нашем коллективе дружеская деловая атмосфера, мы горды за свой коллектив и за то место, которое он занимает в городе Липецке. Данная атмосфера не была бы такой без личного участия ее генерального директора".Ещё одной причиной отказа депутатов в смене руководства стали публикации в СМИ о деятельности Александра Конаныхина. В них говорится о возможных фактах подделки документов. На комиссии сотрудники прокуратуры это подтвердили. В настоящее время в производстве находятся два уголовных дела по факту хищения денежных средств свыше 1 миллиона рублей. В результате практически единогласно депутаты отклонили инициативу и рекомендовали совету директоров приостановить решение о смене руководства. По словам председателя Липецкого горсовета, если решение все-таки примут, депутаты подадут иск в суд.Игорь Тиньков, председатель Липецкого городского Совета депутатов: "Прежде, чем что-то сделать, эти вопросы должны быть урегулированы с департаментом ЖКХ, этого сделано не было. Я призываю только к одному, к абсолютному исполнению закона: как устава, так и закона акционерных обществ".