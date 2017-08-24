Камышевка после урагана
11:04 24 Августа 2017 ПроисшествияНапомним , накануне грозовой фронт оставил жителе села без газа и света. Были повалены деревья, разрушены крыши домов.
Руководители муниципалитета заверили, что людям помогут восстановить поврежденную кровлю. Сейчас в селе подсчитывают убытки от стихии.
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Источник: http://соб.инф.
Источник: http://соб.инф.
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