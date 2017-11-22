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Хулиганы напали на съемочную группу ТРК «Липецкое время»

10:35 22 Ноября 2017 Происшествия
Нападение произошло во время съемок сюжета для утреннего шоу «Будильник».

Наши коллеги работали в одном из торговых центров Липецка. Видеокамера привлекла внимание двоих посетителей ТЦ «Москва», находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Хулиганы решили выяснить отношения с работающими телевизионщиками и начали провоцировать их на драку словами, а когда это не удалось, напали на журналиста и оператора и избили обоих.

Неадекватность состояния нападавших предстоит оценить в ходе экспертизы. Как рассказал «Липецкому времени» пострадавший корреспондент, один из них ударил его головой в челюсть. Оператора били сразу двое. Пока подоспела охрана, ему серьезно повредили лицо. Наши коллеги обратились в травмпункт за медицинской помощью, где врачи диагностировали у оператора микротрещину скулы и ушиб мягких тканей.

Нападавшим удалось скрыться. Сейчас их личности устанавливают сотрудники правоохранительных органов. ТРК «Липецкое время» желает коллегам скорейшего выздоровления. Подобных случаев в регионе еще не было – по крайней мере, со съемочными группами местных телекомпаний.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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