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Липецк готовится к серьезному паводку

12:39 10 Февраля 2017 Происшествия
Липецк готовится к серьезному паводку
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Выйти сухими из воды. Липецк активно готовится к паводку. В Ниженке и на улице Радиаторной работают спасатели, коммунальщики и добровольцы. Очищают русло ручья Студёный. Он чаще всего становится причиной затопления частного сектора. Как идут работы, проверил мэр города Сергей Иванов.

Легким паводок 2017-го не будет. Снега выпало в несколько раз больше нормы. Толщина покрова в Липецке достигает 80 сантиметров. Если оттепель будет резкой и продолжительной, некоторые районы города просто смоет. Спасатели и коммунальщики приступили к расчистке рек от мусора и деревьев еще месяц назад. Свою помощь предложили добровольцы.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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