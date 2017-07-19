Найдены детские вещи в районе поиска 3-летнего Артема Кузнецова
11:54 19 Июля 2017 Происшествия
В поисках задействованы волонтеры, сотрудники полиции, МЧС, военнослужащие и местные жители. Для осмотра места происшествия привлекли вертолет и квадрокоптеры. Допрос родителей проводился с использованием полиграфа.
Уже исследовано более 5 км. В результате в окрестностях села Голосновка Семилукского района Воронежской области, у леса, обнаружена детская обувь и курточка. Поиск расширен в данном направлении. Планируется исследовать дно водоемов, расположенных в окрестностях воронежского села.
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Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области
Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области
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