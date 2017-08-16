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Полиция проверяет все обстоятельства страшной аварии в Липецке

16:01 16 Августа 2017 Происшествия
Полиция проверяет все обстоятельства страшной аварии в Липецке
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На перекрестке у дворца спорта «Звездный» в Липецке сегодня произошла жуткая авария. КамАЗу МЧС, спешившему на вызов, не уступила дорогу легковушка. ДТП зафиксировали городские камеры «липтуб». Пожарный автомобиль двигался со включенным проблесковым маячком и спецсигналом по улице Терешковой. Навстречу ему с улицы Космонавтов вылетел "Рено Сандеро". Удар пришелся в лобовую часть легковушки.

Очевидец: "Стояли ждали, когда загорится зелёный сигнал светофора. Потом мы услышали спецсигнал. Пожарные начали проезжать. Перед нами стояла машина, поэтому мы не увидели сам момент столкновения, мы только увидели, как проехала пожарная машина и протащила машину в ту сторону. То есть столкновение было непосредственно на перекрёстке. Видно было, что он тормозил, но толку. Такую махину не остановить".

Машины остановились в паре метров от пешеходного перехода, где находились люди. Никто из свидетелей аварии не пострадал. Водитель КамАЗа получил травмы и был доставлен в больницу, а пенсионер, управлявший легковой машиной, погиб.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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