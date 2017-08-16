Полиция проверяет все обстоятельства страшной аварии в Липецке
16:01 16 Августа 2017 Происшествия
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Очевидец: "Стояли ждали, когда загорится зелёный сигнал светофора. Потом мы услышали спецсигнал. Пожарные начали проезжать. Перед нами стояла машина, поэтому мы не увидели сам момент столкновения, мы только увидели, как проехала пожарная машина и протащила машину в ту сторону. То есть столкновение было непосредственно на перекрёстке. Видно было, что он тормозил, но толку. Такую махину не остановить".
Машины остановились в паре метров от пешеходного перехода, где находились люди. Никто из свидетелей аварии не пострадал. Водитель КамАЗа получил травмы и был доставлен в больницу, а пенсионер, управлявший легковой машиной, погиб.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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