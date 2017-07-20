Предварительная причина смерти Артема Кузнецова - обезвоживание
15:07 20 Июля 2017 Происшествия
Напомним, накануне тело ребенка обнаружили в овраге в Семилукском районе Воронежской области.
Юлия Кузнецова, старший помощник руководителя СУ СК России по Липецкой области: «Овраг, где было обнаружено тело ребенка, находится в 7 километрах от места его исчезновения, на территории Воронежской области. Это расстояние мальчик преодолел за несколько суток. Все это время велись масштабные поиски с участием оперативных служб и волонтеров. Местность осматривалась с помощью вертолета и квадрокоптеров, были задействованы кинологи с собаками. По предварительным данным, смерть ребенка не является криминальной. Мальчик скончался от обезвоживания. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям родителей, оставивших малолетнего ребенка без присмотра».
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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