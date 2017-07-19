Пропавшего Артема Кузнецова нашли мертвым
17:49 19 Июля 2017 Происшествия
Около пяти часов вечера тело Артема обнаружили в 400 метрах от места, где была найдена куртка. Как сообщили в правоохранительных органах, причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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