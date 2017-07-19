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Источник: ТРК "Липецкое время"

Трехлетнего Артема Кузнецова, пропавшего еще 13 июля, нашли мертвым. Поиски продолжались 6 дней. До последнего момента оставалась надежда: волонтеры и полицейские вчера обнаружили обувь и куртку мальчика, сегодня были найдены свежие следы его ночевки. Масштабные поисковые работы продолжались в окрестностях села Голосновка Семилукского района Воронежской области.Около пяти часов вечера тело Артема обнаружили в 400 метрах от места, где была найдена куртка. Как сообщили в правоохранительных органах, причину смерти мальчика установит судебно-медицинская экспертиза.