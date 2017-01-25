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Источник: ТРК "Липецкое время"

Жителей одного из домов по улице Циолковского заливает ручьями с потолка. Хозяйки верхних этажей пытаются спасти мебель, полы и соседей снизу. На звонки в управляющей компании не реагируют, вызвать мастера из ЖЭКа удалось после вмешательства нашей съёмочной группы.Ольга и Руслан Минаковы под звуки капели засыпают и просыпаются уже два года. Жители пятого этажа дома 3/4 по улице Циолковского наблюдают это явление то в кухне, то в коридоре. А в период сильных дождей и снегопадов Минаковы и вовсе не ходят по квартире без ведер и тазов. Представители управляющей компании "Комфорт-Л", куда обратилась семейная пара, до проблемной квартиры так и не дошли.В ожидании коммунальщиков Ольга Минакова коротает время с тряпкой в руках, спасая от потопа соседей снизу. В это время наша съёмочная группа ищет правду в приёмной управляшки.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".