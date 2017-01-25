Управляющая компания не реагирует на заявки жильцов о протечке крыши
15:07 25 Января 2017 Происшествия
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Ольга и Руслан Минаковы под звуки капели засыпают и просыпаются уже два года. Жители пятого этажа дома 3/4 по улице Циолковского наблюдают это явление то в кухне, то в коридоре. А в период сильных дождей и снегопадов Минаковы и вовсе не ходят по квартире без ведер и тазов. Представители управляющей компании "Комфорт-Л", куда обратилась семейная пара, до проблемной квартиры так и не дошли.
В ожидании коммунальщиков Ольга Минакова коротает время с тряпкой в руках, спасая от потопа соседей снизу. В это время наша съёмочная группа ищет правду в приёмной управляшки.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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