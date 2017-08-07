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В липецких дворах хотят сделать стоянки и проезды для спецтранспорта

18:48 7 Августа 2017 Происшествия
В липецких дворах хотят сделать стоянки и проезды для спецтранспорта
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Этой ночью в Липецке произошел пожар. Расчеты, прибывшие к месту происшествия, долго не могли попасть во двор. В результате пострадали люди. Ситуацию обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Её председатель, первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко потребовал от городских служб навести порядок в липецких дворах, устранить все препятствия для проезда спецтранспорта.  

Первой загорелась квартира на пятом этаже. Огнеборцы прибыли быстро, но пока пожарные машины объезжали бетонные блоки и припаркованные на дороге машины, огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Спасатели вытащили из здания 6-летнего ребенка, отравившегося угарным газом. Кроме него в огне пострадала женщина. В Липецке это не первый случай, когда пожарные не могут въехать во двор из-за незаконных ограждений. Для решения проблемы члены комиссии предложили организовать в каждом дворе стоянку и проезды для специального транспорта. А тех, кто вопреки правилам паркуется на спецстоянке, штрафовать.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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