В липецких дворах хотят сделать стоянки и проезды для спецтранспорта
18:48 7 Августа 2017 Происшествия
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Первой загорелась квартира на пятом этаже. Огнеборцы прибыли быстро, но пока пожарные машины объезжали бетонные блоки и припаркованные на дороге машины, огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Спасатели вытащили из здания 6-летнего ребенка, отравившегося угарным газом. Кроме него в огне пострадала женщина. В Липецке это не первый случай, когда пожарные не могут въехать во двор из-за незаконных ограждений. Для решения проблемы члены комиссии предложили организовать в каждом дворе стоянку и проезды для специального транспорта. А тех, кто вопреки правилам паркуется на спецстоянке, штрафовать.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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