Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 41

Источник: ТРК "Липецкое время"

Этой ночью в Липецке произошел пожар. Расчеты, прибывшие к месту происшествия, долго не могли попасть во двор. В результате пострадали люди. Ситуацию обсудили сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Её председатель, первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко потребовал от городских служб навести порядок в липецких дворах, устранить все препятствия для проезда спецтранспорта.Первой загорелась квартира на пятом этаже. Огнеборцы прибыли быстро, но пока пожарные машины объезжали бетонные блоки и припаркованные на дороге машины, огонь перекинулся на соседнюю квартиру. Спасатели вытащили из здания 6-летнего ребенка, отравившегося угарным газом. Кроме него в огне пострадала женщина. В Липецке это не первый случай, когда пожарные не могут въехать во двор из-за незаконных ограждений. Для решения проблемы члены комиссии предложили организовать в каждом дворе стоянку и проезды для специального транспорта. А тех, кто вопреки правилам паркуется на спецстоянке, штрафовать.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".