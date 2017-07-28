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Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области

В рамках расследования гибели 3-летнего Артема Кузнецова возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего отца мальчика. Действия мужчины следствием квалифицированы по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).Напомним, что днем 13 июля 2017 года житель села Михайловка Тербунского района, взяв с собой двух детей, отправился на мотоблоке косить траву. В двух километрах от села, оставив 6-летнюю дочь и 3-летнего сына в поле без присмотра, он спустился в овраг. Когда вернулся, мальчика уже не было. В правоохранительные органы родители ребенка обратились после самостоятельного, но безуспешного поиска.Спустя 6 дней тело ребенка было обнаружено в заросшем овраге на территории Семилукского района Воронежской области, в 7 километрах от места пропажи. Согласно выводам судмедэкспертов, ребенок скончался от обезвоживания.Расследование уголовного дела продолжается. Его ход контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.