В отношении отца погибшего Артема Кузнецова возбуждено уголовное дело
15:33 28 Июля 2017 Происшествия
Напомним, что днем 13 июля 2017 года житель села Михайловка Тербунского района, взяв с собой двух детей, отправился на мотоблоке косить траву. В двух километрах от села, оставив 6-летнюю дочь и 3-летнего сына в поле без присмотра, он спустился в овраг. Когда вернулся, мальчика уже не было. В правоохранительные органы родители ребенка обратились после самостоятельного, но безуспешного поиска.
Спустя 6 дней тело ребенка было обнаружено в заросшем овраге на территории Семилукского района Воронежской области, в 7 километрах от места пропажи. Согласно выводам судмедэкспертов, ребенок скончался от обезвоживания.
Расследование уголовного дела продолжается. Его ход контролирует руководитель СУ СК России по Липецкой области.
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Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области
Источник: пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области
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