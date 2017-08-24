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Источник: ТРК "Липецкое время"

Дома без крыш и света, сорванные провода и поваленные деревья. Это последствия урагана, который прошёл вчера в селе Камышевка Задонского района. От разгула стихии пострадали более 10 жилых домов. К счастью, обошлось без жертв. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, аварийные службы.Настоящий кошмар, фильм-катастрофа. Такими словами жители села Камышевка Задонского района описывают ураган, который обрушился на них вчера вечером. Ветер с градом за 7 минут снес крыши нескольких домов, оборвал провода, повалил заборы. На ближайшей опушке леса деревья скрутило и сломало пополам.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".