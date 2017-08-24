Село Камышевка продолжают восстанавливать после урагана
16:50 24 Августа 2017 Происшествия
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Настоящий кошмар, фильм-катастрофа. Такими словами жители села Камышевка Задонского района описывают ураган, который обрушился на них вчера вечером. Ветер с градом за 7 минут снес крыши нескольких домов, оборвал провода, повалил заборы. На ближайшей опушке леса деревья скрутило и сломало пополам.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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