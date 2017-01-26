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Источник: ТРК "Липецкое время"

В областной детской библиотеке историю родного края школьники изучают с помощью кукольных спектаклей и мастер-классов. Посещать такие уроки никто не заставляет, но от желающих нет отбоя.Об истории родного края здесь рассказывают куклы. В аудиториях всегда аншлаг. Спектакль сменяют игры. Так закрепляют пройденный материал.Проекту «Краеведение в ладошках» нет и года, но его успели высоко оценить. Недавно библиотека выиграла федеральный грант. Закупили новый инвентарь, костюмы и декорации. Занятия проходят раз в месяц. На каждом дети узнают историю одного из 8 городов нашего региона.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".