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Историю родного края юные липчане постигают с помощью спектаклей и мастер-классов

15:05 26 Января 2017 Образование
Историю родного края юные липчане постигают с помощью спектаклей и мастер-классов
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В областной детской библиотеке историю родного края школьники изучают с помощью кукольных спектаклей и мастер-классов. Посещать такие уроки никто не заставляет, но от желающих нет отбоя.

Об истории родного края здесь рассказывают куклы. В аудиториях всегда аншлаг. Спектакль сменяют игры. Так закрепляют пройденный материал.
Проекту «Краеведение в ладошках» нет и года, но его успели высоко оценить. Недавно библиотека выиграла федеральный грант. Закупили новый инвентарь, костюмы и декорации. Занятия проходят раз в месяц. На каждом дети узнают историю одного из 8 городов нашего региона.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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