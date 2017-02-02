Липчанам предлагают повторить правила русского языка
14:30 2 Февраля 2017 Образование
Участники получат возможность вспомнить такие правила орфографии и пунктуации, как «Проверяемые безударные гласные в корне», «Корни с чередующимися гласными», «Правописание производных предлогов», «Правописание союзов», «Правописание Н и НН в различных частях речи», «Запятые при однородных членах предложения», «Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и обстоятельствами», «Пунктуация в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях» и некоторые другие.
Бесплатные занятия будут проходить по субботам в 14:00. Для того чтобы стать участником семинара, нужно обязательно зарегистрироваться по телефону: 72-61-09.
Тотальный диктант запланирован на 8 апреля.
Количество показов: 206
Источник: Липецкая областная научная библиотека
Источник: Липецкая областная научная библиотека
Лента новостей
02.02.2017
|18:11
|18:02
|17:44
|17:37
|17:26
|17:02
|17:00
|16:55
|16:37
|16:14
|15:47
|14:53
|14:30
|14:12
|12:44
|12:04
|11:58
|11:39
|11:23
|11:03
Комментарии