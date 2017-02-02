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Липчанам предлагают повторить правила русского языка

14:30 2 Февраля 2017 Образование
Бесплатные семинары по русскому языку для участников всероссийской акции «Тотальный диктант» стартуют в Липецкой областной научной библиотеке 18 февраля.

Участники получат возможность вспомнить такие правила орфографии и пунктуации, как «Проверяемые безударные гласные в корне», «Корни с чередующимися гласными», «Правописание производных предлогов», «Правописание союзов», «Правописание Н и НН в различных частях речи», «Запятые при однородных членах предложения», «Знаки препинания в предложениях с обособленными определениями и обстоятельствами», «Пунктуация в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях» и некоторые другие.

Бесплатные занятия будут проходить по субботам в 14:00. Для того чтобы стать участником семинара, нужно обязательно зарегистрироваться по телефону: 72-61-09.
Тотальный диктант запланирован на 8 апреля.
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Источник:  Липецкая областная научная библиотека
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