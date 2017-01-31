Количество показов: 162

Источник: ТРК "Липецкое время"

Балл за единый госэкзамен у липецких школьников выше, чем средний по стране. Эту тему обсудили на встрече учителей региона с председателем всероссийского педагогического собрания Валентиной Ивановой.Отметили не только успехи школьников, но и организацию экзамена в регионе. Она была одной из лучших. Практически каждый пункт оснащен камерами видеонаблюдения. В регионе успешно работает корпус общественных наблюдателей. В него входят студенты педагогического университета. В стране такой помощью студентов только собираются воспользоваться.Валентина Иванова, председатель всероссийского педагогического собрания: "Есть опыт, есть интересные практики, наработанные в образовательных учреждениях Липецкой области. Как их распространить? Как сделать так, чтобы достояние лучших работало на всю Липецкую область, на всю систему региона и РФ, ЦФО. И мне кажется, что участие в круглом столе даст хорошие результаты. Я уверена, диалог будет эффективным".Обсудили на встрече и проблему второй смены в школах. Её Липецкая область решает успешнее других регионов. Только в этом году благодаря строительству новых школ и ремонту существующих появилось более 1,5 тысяч новых учебных мест. А очереди в детские сады ликвидированы полностью. В планах руководства региона: создание в детских садах мест для детей до трех лет.Любовь Черных, председатель липецкого регионального отделения всероссийского педагогического собрания: "Учитель не должен стоять в стороне от решения тех проблем, которые касаются не только содержания образования, но и организационных вопросов. Вот, наверное, в этом и кроется в какой-то степени положительный успех нашего образования".