Лучшие студенты Липецкой области получили награды
16:45 25 Января 2017 Образование
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Она выбрала не совсем женскую профессию. Анастасия Мязина без пяти минут оператор станка с программным управлением. Азы металлообработки третий год осваивает в Липецком политехническом техникуме. Настя круглая отличница. И так с самых первых дней учёбы. В перерывах между металлообработкой Настя успевает побеждать в многочисленных конкурсах. За особые успехи в учёбе и творчестве по итогам 2016 года Насте назначена областная стипендия. Соответствующий сертификат и ценный подарок ей вручили на торжественном приёме одарённой молодёжи в администрации региона. В большом зале от имени главы региона Олега Королёва юношей и девушек с Днем российского студенчества поздравил его заместитель Юрий Таран.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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