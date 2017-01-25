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Лучшие студенты Липецкой области получили награды

16:45 25 Января 2017 Образование
Лучшие студенты Липецкой области получили награды
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Сегодня российские студенты отмечают Татьянин день. Именно 25 января, в день памяти мученицы Татьяны, в 1755 году императрица Елизавета подписала указ "Об учреждении Московского университета". В современной России праздник стал официально отмечаться с 2005 года. В Липецкой области сегодня чествовали лучших студентов.

Она выбрала не совсем женскую профессию. Анастасия Мязина без пяти минут оператор станка с программным управлением. Азы металлообработки третий год осваивает в Липецком политехническом техникуме. Настя круглая отличница. И так с самых первых дней учёбы. В перерывах между металлообработкой Настя успевает побеждать в многочисленных конкурсах. За особые успехи в учёбе и творчестве по итогам 2016 года Насте назначена областная стипендия. Соответствующий сертификат и ценный подарок ей вручили на торжественном приёме одарённой молодёжи в администрации региона. В большом зале от имени главы региона Олега  Королёва юношей и девушек с Днем российского студенчества поздравил его заместитель Юрий Таран.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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