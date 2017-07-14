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Источник: ТРК "Липецкое время"

Первый подарок ко Дню города получили жители 29 микрорайона Липецка, где открыли 30 школу. Учебное заведение носит имя военного лётчика, Героя России Олега Пешкова, поэтому гордостью школы станет музей липецкой авиации. А ещё школа станет образцом технического оснащения.Строители сделали невозможное: всего за год построили этот уникальный объект - школу №30. На её открытие жители 29 микрорайона пришли семьями. Новая школа рассчитана на 800 учеников. Её строительство - федеральный проект.После традиционной красной ленты - экскурсия. Новое учебное заведение оснащено по последнему слову школьной техники. Цифровые лаборатории, робототехника, изостудия, тренажёрный и два спортивных зала, зал хореографии, два бассейна.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".