Новая школа в Липецке - образец технического оснащения
18:40 14 Июля 2017 Образование
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Строители сделали невозможное: всего за год построили этот уникальный объект - школу №30. На её открытие жители 29 микрорайона пришли семьями. Новая школа рассчитана на 800 учеников. Её строительство - федеральный проект.
После традиционной красной ленты - экскурсия. Новое учебное заведение оснащено по последнему слову школьной техники. Цифровые лаборатории, робототехника, изостудия, тренажёрный и два спортивных зала, зал хореографии, два бассейна.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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