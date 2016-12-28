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Источник: ТРК "Липецкое время"

Президентские премии вручили одаренным школьникам региона. Это победители международных и всероссийских конкурсов, соревнований, дельфийских игр. Среди награжденных 11-классник 44 лицея Даниил Клюваков. Он получил премию за фильм о знаменитом земляке Тихоне Хренникове. 9-минутная короткометражка снималась почти полгода. Съемки шли в Ельце. Фильм получил признание на всероссийских и международных фестивалях.Даниил Клюваков, ученик лицея №44 г. Липецка: "Это был взгляд молодежный. Естественно, очень много фильмов документальных про него. Сложно было. Но мы старались что-то взять оттуда, что-то свое взять, скомпоновать".Лауреатами президентской премии стали более 50 юных липчан. Им вручили дипломы, а также денежные награды. Победители российских и призёры международных олимпиад получили премию в размере 60 тысяч рублей, а победители региональных и призёры российских олимпиад – 30 тысяч. Всего в России президентской премии удостоены 5 тысяч молодых людей.Александр Никонов, заместитель главы администрации Липецкой области: "В 2015 году у нас было 40 победителей президентских премий, в 2016 году их 51. Мы чувствуем, что привлекаем дополнительное внимание к этим премиям, к участию в общественной деятельности, к участию в научно-творческой, спортивной и профессиональной деятельности".