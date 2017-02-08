Первых гостей липецкого "Кванториума" встретил механический кот
16:47 8 Февраля 2017 Образование
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Механический кот встречает гостей липецкого "Кванториума" у порога. У отметки «техностарт» начинается большая экскурсия, посвящённая открытию современного центра дополнительного образования. Просторные учебные залы. И в каждом оживает наука. Радиоуправляемые роботы соревнуются в скорости реакции. Самодельные дроны демонстрируют полёт инженерной мысли. Чтобы максимально развить её в каждом одарённом ребёнке, в регионе и создан первый детский технопарк.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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