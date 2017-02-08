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Источник: ТРК "Липецкое время"

Подарок в День российской науки. В Липецке открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум". Это качественно новая модель дополнительного образования. Центр оснащен дорогостоящим оборудованием, а занятия ведут лучшие преподаватели области. Науку в самых тонких её проявлениях здесь будут постигать более 1600 одарённых детей - ученики с 3 по 11 классы. Среди направлений робототехника, IT-технологии, геоинформатика, беспилотная авиация, микробиология.Механический кот встречает гостей липецкого "Кванториума" у порога. У отметки «техностарт» начинается большая экскурсия, посвящённая открытию современного центра дополнительного образования. Просторные учебные залы. И в каждом оживает наука. Радиоуправляемые роботы соревнуются в скорости реакции. Самодельные дроны демонстрируют полёт инженерной мысли. Чтобы максимально развить её в каждом одарённом ребёнке, в регионе и создан первый детский технопарк.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".