link
Сегодня
Более 100 классов в Липецке на карантине
Первых гостей липецкого "Кванториума" встретил механический кот
С липецкими выпускниками поговорят о ЕГЭ
Облизбирком подвел промежуточные итоги подсчета избирателей
НЛМК запустил три новых очистных установки
Ресурсоснабжающие компании региона чаще всего штрафовали из-за общедомовых счетчиков
Роскачество теперь будет работать в Липецкой области
Первый детский технопарк открыли в Липецкой области
Мороз в Липецке ослабеет
Более 10 тысяч работодателей Липецкой области взаимодействуют с ПФР в электронной форме
Ельчане увидят спектакль «Дядюшкин сон» в постановке московского театра
Зоопарк Липецка проводит конкурс экологических плакатов
Фонд капремонта Липецкой области подаст более 10 тысяч исков в суд
В Липецке перевернулась иномарка
В Липецкой области одна из самых дешевых потребительских корзин

Первых гостей липецкого "Кванториума" встретил механический кот

16:47 8 Февраля 2017 Образование
Первых гостей липецкого "Кванториума" встретил механический кот
Загрузка плеера
Подарок в День российской науки. В Липецке открылся первый в регионе детский технопарк "Кванториум". Это качественно новая модель дополнительного образования. Центр оснащен дорогостоящим оборудованием, а занятия ведут лучшие преподаватели области. Науку в самых тонких её проявлениях здесь будут постигать более 1600 одарённых детей - ученики с 3 по 11 классы. Среди направлений робототехника, IT-технологии, геоинформатика, беспилотная авиация, микробиология.

Механический кот встречает гостей липецкого "Кванториума" у порога. У отметки «техностарт» начинается большая экскурсия, посвящённая открытию современного центра дополнительного образования. Просторные учебные залы. И в каждом оживает наука. Радиоуправляемые роботы соревнуются в скорости реакции. Самодельные дроны демонстрируют полёт инженерной мысли. Чтобы максимально развить её в каждом одарённом ребёнке, в регионе и создан первый детский технопарк.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 65
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

16:47
Первых гостей липецкого "Кванториума" встретил механический кот
16:44
Более 100 классов в Липецке на карантине
16:22
Ресурсоснабжающие компании региона чаще всего штрафовали из-за общедомовых счетчиков
15:39
С липецкими выпускниками поговорят о ЕГЭ
15:07
Облизбирком подвел промежуточные итоги подсчета избирателей
15:01
НЛМК запустил три новых очистных установки
14:28
Роскачество теперь будет работать в Липецкой области
12:37
Первый детский технопарк открыли в Липецкой области
12:21
Мороз в Липецке ослабеет
12:11
Более 10 тысяч работодателей Липецкой области взаимодействуют с ПФР в электронной форме
11:44
Ельчане увидят спектакль «Дядюшкин сон» в постановке московского театра
11:28
Зоопарк Липецка проводит конкурс экологических плакатов
10:17
Фонд капремонта Липецкой области подаст более 10 тысяч исков в суд
09:54
В Липецке перевернулась иномарка
09:42
В Липецкой области одна из самых дешевых потребительских корзин
08:45
Смотрите сегодня на телеканале "Липецкое время"
08:30
На липецкой сцене выступит оркестр джазовой музыки им. Олега Лундстрема
08:00
Объекты Липецкой области вошли в исторический сборник
07:00
В Лебедянском районе поставят "Лебединое озеро"

07.02.2017

18:38
Главы Липецкой области и Республики Ингушетия подписали соглашение о сотрудничестве
Вся лента новостей