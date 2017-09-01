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Источник: ТРК "Липецкое время"

Торжественный, волнительный и долгожданный день. Сегодня новый учебный год начинается для 120 тысяч школьников региона, из них 13 тысяч - первоклассники. Праздничные линейки утром прошли во всех школах области.90% учащихся будут получать знания в первую смену. А в ближайшие годы второй смены в области не останется вовсе. Для этого строят новые школы. Сейчас в Липецке и Задонске возводят образовательные учреждения на 800 мест. В будущем году построят ещё две - в областном центре и Грязях. Суперсовременную школу №30 имени Героя России Олега Пешкова торжественно открыли в День города. Первая линейка собрала и новичков, и старых друзей.Злата Брух, четвероклассница: "Со мной попали дети, которые в 20-й школе учились в одном классе, со мной в одном доме живут".Рассчитана новая школа на 900 человек, на первый урок пришли почти 700. Заявления еще поступают. Из них 159 школьников - первоклассники. Но первым учебный день стал не только для них. Многие учителя в этой школе только начинают свой трудовой путь.По техническому оснащению эта школа одна из лучших в регионе. Школьников будут обучать в цифровых лабораториях, изостудии, также здесь есть тренажерный зал, два спортивных, 2 бассейна. Поздравить юных липчан с Днем знаний приехали руководители города и области.Юрий Таран, заместитель главы администрации Липецкой области: "В этой школе будут крепкие знания, дружные классы. В недалеком будущем появятся свои золотые медалисты и 100-балльники на ЕГЭ. Первоклассникам желаю прекрасных школьных лет, обрести новых друзей; родителям - терпения, педагогам - любви и мудрости".