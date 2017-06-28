Первых учеников школа в "Елецком" примет в сентябре 2018 года
15:48 28 Июня 2017 Образование
Первых учеников школа примет в сентябре 2018. Учебное заведение рассчитано на 800 человек. На строительство объекта выделено без малого 582 миллиона рублей. Это средства федерального и областного бюджетов. Сейчас подрядная организация завершает кладку стен, работает над перегородками. Частично ведут отделочные работы. В бассейне устанавливают системы водоснабжения, отопления и вентиляции. Стоит отметить, что это не единственная строящаяся в регионе школа. Ко Дню города новое учебное заведение откроют в 29 микрорайоне Липецка, полным ходом идет строительство школы в Задонском районе.
Юрий Божко, первый заместитель главы администрации Липецкой области: "Мы обязаны двухсменку ликвидировать в области. У нас перспективы большие. На будущий год мы уже заявляемся в министерстве на строительство двух детских садов, еще одной школы - по этой программе. Плюс программа министерства: еще одну школу в городе Липецке. Нас радует, что есть возможность с федеральной поддержкой строить такие замечательные объекты".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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