Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 112

Источник: ТРК "Липецкое время"

Средняя школа села Верхнедрезгалово Краснинского района открылась после капитального ремонта. Здание полностью преобразилось - от фасада и коммуникаций до внутренней отделки и мебели. Перед началом занятий ребят и педагогов поздравили на школьной линейке, а в обновленных классах провели открытые уроки.Школьники и учителя отмечают начало учебного года во второй раз. К этому дню готовился каждый класс, старались и строители. За три месяца они сделали практически невозможное. Старую школу не узнать.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".