Школу в Краснинском районе капитально отремонтировали за 3 месяца
16:50 24 Ноября 2017 Образование
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Школьники и учителя отмечают начало учебного года во второй раз. К этому дню готовился каждый класс, старались и строители. За три месяца они сделали практически невозможное. Старую школу не узнать.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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