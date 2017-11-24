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Школу в Краснинском районе капитально отремонтировали за 3 месяца

16:50 24 Ноября 2017 Образование
Школу в Краснинском районе капитально отремонтировали за 3 месяца
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Средняя школа села Верхнедрезгалово Краснинского района открылась после капитального ремонта. Здание полностью преобразилось - от фасада и коммуникаций до внутренней отделки и мебели. Перед началом занятий ребят и педагогов поздравили на школьной линейке, а в обновленных классах провели открытые уроки.

Школьники и учителя отмечают начало учебного года во второй раз. К этому дню готовился каждый класс, старались и строители. За три месяца они сделали практически невозможное. Старую школу не узнать.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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