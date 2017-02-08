Студенты ЛГТУ создают роботов-биолоидов
18:25 8 Февраля 2017 Образование
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Биолоид паук, как и положено представителю семейства паукообразных, внушает страх. Но в отличие от своих собратьев призван не охотиться, а обучать студентов программированию. Владимир Пикалов сам собирает роботов. Он самоучка. Электронику любит с детства, а родной ЛГТУ связал хобби и профессию. Уже сейчас студент не только всем близким помогает разобраться с техникой, но и работает на кафедре и учит других робототехнике.
Не просто игрушки будущего, но и серьёзные промышленные машины. Например, робот АBB применяется на производстве. Но прежде чем автоматизировать промышленность, нужно освоить азы робототехники.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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