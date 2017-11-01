В Ельце школьников начали обучать основам робототехники
18:20 1 Ноября 2017 Образование
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Чей робот сильнее, быстрее, а у кого лучше получается обходить препятствия? Такие соревнования 7-классники елецкого лицея №5 устраивают на уроках робототехники. Машины школьники конструируют сами. Денис Рыков над своим роботом трудится уже четвертый урок. Возможности роботов целиком зависят от юных конструкторов. Такие занятия развивают у школьников пространственное мышление, творческий подход, помогают лучше понимать основы информатики и законы физики.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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