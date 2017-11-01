Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 438

Источник: ТРК "Липецкое время"

В елецком лицее №5 детей начали обучать основам робототехники. Пока создают роботов 7-классники. В перспективе этим займутся и ученики начальных классов.Чей робот сильнее, быстрее, а у кого лучше получается обходить препятствия? Такие соревнования 7-классники елецкого лицея №5 устраивают на уроках робототехники. Машины школьники конструируют сами. Денис Рыков над своим роботом трудится уже четвертый урок. Возможности роботов целиком зависят от юных конструкторов. Такие занятия развивают у школьников пространственное мышление, творческий подход, помогают лучше понимать основы информатики и законы физики.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".