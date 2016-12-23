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В Ельце состоялась Всероссийская конференция центров молодёжного инновационного творчества

12:52 23 Декабря 2016 Образование
В Ельце состоялась Всероссийская конференция центров молодёжного инновационного творчества
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Круглые столы, заседания, обсуждения. 60 участников из 17 регионов приехали в Елец на Всероссийскую конференцию центров молодёжного инновационного творчества. В конференц-зале Елецкого госуниверситета обсуждали механизмы развития центров инноваций, говорили о том, какие разработки сегодня нужны стране. Важно отметить, что в Ельце проходила вторая часть конференции. А началась она в Москве 19 декабря. Научный форум разделили на две части, чтобы его участники увидели, как работают с молодежью в регионах. Выбор пал на Липецкую область, поскольку наш регион по работе с одаренной молодежью занимает одну из лидирующих позиций в России. Достаточно упомянуть недавно созданный по инициативе главы региона Олега Королёва Центр поддержки одаренных детей.

Иван Бортник, доктор технических наук, автор книг и научных статей, основатель Фонда содействия инновациям. Рекомендации молодым учёным от строго профессора: работая над изобретениями, ориентироваться на потребности государства и относиться к науке серьёзно.

Площадками для подготовки молодых учёных должны стать центры молодёжного инновационного творчества. Они создаются при поддержке Минэкономразвития и открывают молодёжи доступ к современной технике. В Липецкой области сегодня 3 таких центра. В следующем году регион получит господдержку на создание ещё двух - в Липецке и Чаплыгине.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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