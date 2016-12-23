В Ельце состоялась Всероссийская конференция центров молодёжного инновационного творчества
12:52 23 Декабря 2016 Образование
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Иван Бортник, доктор технических наук, автор книг и научных статей, основатель Фонда содействия инновациям. Рекомендации молодым учёным от строго профессора: работая над изобретениями, ориентироваться на потребности государства и относиться к науке серьёзно.
Площадками для подготовки молодых учёных должны стать центры молодёжного инновационного творчества. Они создаются при поддержке Минэкономразвития и открывают молодёжи доступ к современной технике. В Липецкой области сегодня 3 таких центра. В следующем году регион получит господдержку на создание ещё двух - в Липецке и Чаплыгине.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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