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Источник: ТРК "Липецкое время"

Классные руководители из разных школ города соревновались сегодня в профессиональном мастерстве. В Липецке стартовал конкурс "Самый классный классный". Победителя ждет денежный приз и возможность участвовать в областном этапе всероссийского конкурса.Ученики Оксану Черникову встречают как звезду. Только что она защитила честь школы на городском конкурсе «Самый классный классный».Оксана и уроки интересно ведет, и экскурсии организует, и детей в театр водит. В профессии без малого 14 лет. Как только переступила школьный порог, сразу поняла, что это навсегда.На звание победителя в этом году претендуют 11 учителей из разных школ Липецка. Для них несколько испытаний.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".