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В Липецке определяют лучшего классного руководителя

17:51 26 Января 2017 Образование
В Липецке определяют лучшего классного руководителя
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Классные руководители из разных школ города соревновались сегодня в профессиональном мастерстве. В Липецке стартовал конкурс "Самый классный классный". Победителя ждет денежный приз и возможность участвовать в областном этапе всероссийского конкурса.

Ученики Оксану Черникову встречают как звезду. Только что она защитила честь школы на городском конкурсе «Самый классный классный».
Оксана и уроки интересно ведет, и экскурсии организует, и детей в театр водит. В профессии без малого 14 лет. Как только переступила школьный порог, сразу поняла, что это навсегда.

На звание победителя в этом году претендуют 11 учителей из разных школ Липецка. Для них несколько испытаний.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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