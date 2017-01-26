В Липецке определяют лучшего классного руководителя
17:51 26 Января 2017 Образование
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Ученики Оксану Черникову встречают как звезду. Только что она защитила честь школы на городском конкурсе «Самый классный классный».
Оксана и уроки интересно ведет, и экскурсии организует, и детей в театр водит. В профессии без малого 14 лет. Как только переступила школьный порог, сразу поняла, что это навсегда.
На звание победителя в этом году претендуют 11 учителей из разных школ Липецка. Для них несколько испытаний.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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