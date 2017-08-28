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Источник: ТРК "Липецкое время"

В областном парламенте на заседании комитета по науке обсудили изменения в законе о поощрительных и социальных выплатах в сфере культуры и искусства. Отныне награждать будут не только артистов, но и других работников культуры, которые до этого поощрительных выплат не получали. Увеличится количество стипендий одарённым детям. Школьники-победители конкурсов, олимпиад, выставок и фестивалей ежемесячно будут получать стипендию в размере 600 рублей.Анатолий Погодаев, председатель комитета по науке и образованию Липецкого областного Совета депутатов: "Очень важный вопрос, связанный с поощрением одарённых детей. Мы говорим о стипендиях одарённым детям, которые раньше получали 30 стипендий, а сегодня их 45. Сегодня распределили стипендии относительно и города: 30 стипендий, 15 стипендий будут получать в муниципалитетах. Это очень важно".