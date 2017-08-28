В регионе больше одаренных детей получат стипендии
15:55 28 Августа 2017 Образование
Анатолий Погодаев, председатель комитета по науке и образованию Липецкого областного Совета депутатов: "Очень важный вопрос, связанный с поощрением одарённых детей. Мы говорим о стипендиях одарённым детям, которые раньше получали 30 стипендий, а сегодня их 45. Сегодня распределили стипендии относительно и города: 30 стипендий, 15 стипендий будут получать в муниципалитетах. Это очень важно".
Количество показов: 70
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|17:42
|17:37
|17:37
|17:28
|17:16
|16:59
|16:55
|16:44
|16:20
|16:12
|15:55
|15:36
|15:08
|15:00
|14:56
|14:53
|14:48
|14:40
|14:31
|14:21
Комментарии