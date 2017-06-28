В центре реабилитации "Сосновый бор" состоялся выпускной
16:17 28 Июня 2017 Образование
Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Созданы мощные социальные программы поддержки. И не только до момента выпуска в жизнь. Главное - сопровождение дальше по жизни. Все эти программы доказали эффективность. Мы продолжаем совершенствовать. Всего вам самого доброго! Быть добру!"
В целом за время работы центра «Сосновый бор» профессиональную подготовку в нём прошли около 800 человек с ограниченными возможностями здоровья. Более 80% инвалидов нашли работу, треть — открыли своё дело. В следующем году в «Сосновом бору» появится новая специальность - «Делопроизводитель».
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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