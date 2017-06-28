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Источник: ТРК "Липецкое время"

На праздник приехал руководитель региона Олег Королёв. Виновникам торжества он вручил свидетельства о получении квалификации. В этом году «Сосновый бор» покидают 35 специалистов. Обучение длилось 10 месяцев. Среди выпускников обувщики, операторы ЭВМ, парикмахеры, водители, фотографы. Всего 8 профессий. Глава региона поблагодарил педагогов «Соснового бора». Не обошлось и без подарков. Центру вручили сертификат на приобретение интерактивной доски и инвалидных колясок. А выпускникам глава региона пожелал найти своё место в жизни. У каждого из них будет возможность трудоустроиться.Олег Королёв, глава администрации Липецкой области: "Созданы мощные социальные программы поддержки. И не только до момента выпуска в жизнь. Главное - сопровождение дальше по жизни. Все эти программы доказали эффективность. Мы продолжаем совершенствовать. Всего вам самого доброго! Быть добру!"В целом за время работы центра «Сосновый бор» профессиональную подготовку в нём прошли около 800 человек с ограниченными возможностями здоровья. Более 80% инвалидов нашли работу, треть — открыли своё дело. В следующем году в «Сосновом бору» появится новая специальность - «Делопроизводитель».