Депутаты облсовета решили направить средства на развитие туризма и спорта
16:49 9 Февраля 2017 Политика
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Около 600 миллионов пойдут на 4 целевые программы. Развитие внутреннего туризма, водохозяйственного комплекса, физкультуры и спорта. А также строительство школы с бассейном в микрорайоне «Елецкий» на 800 мест. 170 миллионов региону выделили на благоустройство дворов. 50 млн - на покупку квартир детям-сиротам, ещё 200 миллионов для решения жилищного вопроса выделит область.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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