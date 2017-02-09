link
Сегодня
Олег Королёв сохранил позиции в медиарейтинге
Липчане иск в суд могут подать через Интернет
"Будильник" подготовит зрителей к "Лыжне России"
Депутаты облсовета решили направить средства на развитие туризма и спорта
Сборная Липецкой области по ушу завоевала 23 медали
В Липецкой области изменились критерии отбора инвестпроектов
В развитии инвестиционных процессов лидирует Грязинский район
Проблемы регионального ТВ обсудили в Совете Федерации
Липецкая область – вторая в России по выпуску продукции обрабатывающих производств
Столичные звезды на липецкой сцене исполнили оперу "Князь Игорь"
Дома культуры в 2017 году построят в 10 районах Липецкой области
В ОЭЗ «Липецк» заработали два новых завода
За самовольное подключение к сети газоснабжения липчане заплатят 4,5 млн рублей
Липчане вместе со всей страной встанут на лыжи
Творческий коллектив оперы «Легенда о граде Ельце» получит правительственную премию

Депутаты облсовета решили направить средства на развитие туризма и спорта

16:49 9 Февраля 2017 Политика
Депутаты облсовета решили направить средства на развитие туризма и спорта
Загрузка плеера
4 целевые программы Липецкой области получат поддержку из федерального центра. На них, а также на жильё детям-сиротам и благоустройство дворов регион получил больше 900 миллионов рублей. Вопросы распределения и федеральных, и сэкономленных в прошлом году областных средств стали, пожалуй, главными на очередной сессии облсовета. Здесь и строительство домов культуры и офисов врачей общей практики, ремонт дорог и другие первоочередные вопросы. Кроме того, депутаты решили обратиться в Госдуму, чтобы облегчить жизнь государственным и муниципальным аптекам.

Около 600 миллионов пойдут на 4 целевые программы. Развитие внутреннего туризма, водохозяйственного комплекса, физкультуры и спорта. А также строительство школы с бассейном в микрорайоне «Елецкий» на 800 мест. 170 миллионов региону выделили на благоустройство дворов. 50 млн - на покупку квартир детям-сиротам, ещё 200 миллионов для решения жилищного вопроса выделит область.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
Количество показов: 52
Источник:  ТРК "Липецкое время"
Система Orphus
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

17:14
Олег Королёв сохранил позиции в медиарейтинге
17:00
Липчане иск в суд могут подать через Интернет
16:49
Депутаты облсовета решили направить средства на развитие туризма и спорта
16:47
"Будильник" подготовит зрителей к "Лыжне России"
16:21
Сборная Липецкой области по ушу завоевала 23 медали
15:10
В Липецкой области изменились критерии отбора инвестпроектов
14:53
В развитии инвестиционных процессов лидирует Грязинский район
14:43
Проблемы регионального ТВ обсудили в Совете Федерации
14:18
Липецкая область – вторая в России по выпуску продукции обрабатывающих производств
14:15
Температура в Липецке продолжит повышаться
12:45
Столичные звезды на липецкой сцене исполнили оперу "Князь Игорь"
12:27
Дома культуры в 2017 году построят в 10 районах Липецкой области
12:10
В ОЭЗ «Липецк» заработали два новых завода
12:04
За самовольное подключение к сети газоснабжения липчане заплатят 4,5 млн рублей
12:01
Липчане вместе со всей страной встанут на лыжи
11:45
Творческий коллектив оперы «Легенда о граде Ельце» получит правительственную премию
11:09
Открыт прием заявок на участие в молодежном фестивале
10:17
В Липецке начался очный этап конкурса «Учитель года»
09:51
Хоккейный турнир памяти Героя России состоится в Липецке
09:39
В Ельце пенсионер сбил подростка
Вся лента новостей