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Источник: ТРК "Липецкое время"

4 целевые программы Липецкой области получат поддержку из федерального центра. На них, а также на жильё детям-сиротам и благоустройство дворов регион получил больше 900 миллионов рублей. Вопросы распределения и федеральных, и сэкономленных в прошлом году областных средств стали, пожалуй, главными на очередной сессии облсовета. Здесь и строительство домов культуры и офисов врачей общей практики, ремонт дорог и другие первоочередные вопросы. Кроме того, депутаты решили обратиться в Госдуму, чтобы облегчить жизнь государственным и муниципальным аптекам.Около 600 миллионов пойдут на 4 целевые программы. Развитие внутреннего туризма, водохозяйственного комплекса, физкультуры и спорта. А также строительство школы с бассейном в микрорайоне «Елецкий» на 800 мест. 170 миллионов региону выделили на благоустройство дворов. 50 млн - на покупку квартир детям-сиротам, ещё 200 миллионов для решения жилищного вопроса выделит область.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".