Липецкие единороссы выбрали нового руководителя
18:20 23 Декабря 2016 Политика
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Старт работе конференции дал Михаил Гулевский. Он возглавлял Липецкое региональное отделение «Единой России» с 2004 года. По итогам сентябрьских выборов был избран депутатом Госдумы и оставил пост руководителя липецкого отделения. Но в его работе принимает активное участие.
На пост секретаря было выдвинуто 3 кандидатуры. Большинство голосов однопартийцы отдали первому заместителю секретаря регионального отделения партии и председателю Липецкого областного Совета депутатов Павлу Путилину. Обновился и состав политсовета. Сегодня ряды липецких единороссов пополнились на 12 человек. Партийные билеты они получили из рук главы региона Олега Королёва.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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