Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини сегодня прибыл с визитом в Липецкую область. В администрации он встретился с руководителем области Олегом Королёвым. По его словам, отношения Липецкой области с итальянским бизнес-сообществом сейчас выходят на новый уровень.Липецкую область с Италией связывают не только прочные деловые контакты, но и тесное взаимодействие в образовательной, культурной и других сферах. А итальянский регион Марке побратим Липецкой области.Чезаре Мария Рагальини поблагодарил липчан за теплый прием и добрые слова.Во встрече со стороны Липецкой области принимают участие спикер областного Совета Павел Путилин, заместители главы региона Андрей Козодеров и Юрий Таран, начальник управления инвестиций и международных связей Игорь Маленко, а также другие официальные лица.Посол вместе с итальянской делегацией посетит Новолипецкий комбинат, предприятие по выпуску бытовой техники Whirpool (бывший Indesit) и побывает на производственных площадках ряда резидентов ОЭЗ "Липецк". На территории особой экономической зоны пройдет пленарное заседание бизнес-форума итальянских и российских предпринимателей.Чезаре Мария Рагальини отметил, что приездом в Липецкую область он и его коллеги открыли серию деловых миссий в регионах России. Наш регион был выбран для "пилота" в знак уважения за многолетнее и успешное сотрудничество с итальянским бизнесом.По словам главы администрации Липецкой области Олега Королёва, с итальянскими предпринимателями Липецкая область готова тесно взаимодействовать в станкостроении, фармацевтике, машиностроении и других производственных отраслях.