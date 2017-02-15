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Глава Липецкой области Олег Королёв встретился с послом Италии в России

10:48 15 Февраля 2017 Политика
Чрезвычайный и Полномочный посол Итальянской Республики в России Чезаре Мария Рагальини сегодня прибыл с визитом в Липецкую область. В администрации он встретился с руководителем области Олегом Королёвым. По его словам, отношения Липецкой области с итальянским бизнес-сообществом сейчас выходят на новый уровень.
Липецкую область с Италией связывают не только прочные деловые контакты, но и тесное взаимодействие в образовательной, культурной и других сферах. А итальянский регион Марке побратим Липецкой области.

Чезаре Мария Рагальини поблагодарил липчан за теплый прием и добрые слова.

Во встрече со стороны Липецкой области принимают участие спикер областного Совета Павел Путилин, заместители главы региона Андрей Козодеров и Юрий Таран, начальник управления инвестиций и международных связей Игорь Маленко, а также другие официальные лица.

Посол вместе с итальянской делегацией посетит Новолипецкий комбинат, предприятие по выпуску бытовой техники Whirpool (бывший Indesit) и побывает на производственных площадках ряда резидентов ОЭЗ "Липецк". На территории особой экономической зоны пройдет пленарное заседание бизнес-форума итальянских и российских предпринимателей.

Чезаре Мария Рагальини отметил, что приездом в Липецкую область он и его коллеги открыли серию деловых миссий в регионах России. Наш регион был выбран для "пилота" в знак уважения за многолетнее и успешное сотрудничество с итальянским бизнесом.

По словам главы администрации Липецкой области Олега Королёва, с итальянскими предпринимателями Липецкая область готова тесно взаимодействовать в станкостроении, фармацевтике, машиностроении и других производственных отраслях.
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Источник:  http://lipetskmedia.ru
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