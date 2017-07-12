Комиссии в Липецке штудируют законы и готовят списки избирателей
16:50 12 Июля 2017 Политика
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Это избирательный участок в техникуме сервиса и дизайна на улице Папина. До 10 сентября далеко, но уже сейчас здесь кипит работа. Составляют списки голосующих, чтобы каждый получил персональное приглашение на выборы. Но местное население и без того активно. Из полутора тысяч избирателей большинство - пенсионеры. Требуют особого подхода, для них проводят специальные встречи.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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