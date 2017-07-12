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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Липецке готовятся к Единому дню голосования, 10 сентября. В этот день в городе пройдут довыборы депутатов Липецкого городского Совета. А пока работники комиссий штудируют законы, составляют списки избирателей и учатся работать с бюллетенями для голосования.Это избирательный участок в техникуме сервиса и дизайна на улице Папина. До 10 сентября далеко, но уже сейчас здесь кипит работа. Составляют списки голосующих, чтобы каждый получил персональное приглашение на выборы. Но местное население и без того активно. Из полутора тысяч избирателей большинство - пенсионеры. Требуют особого подхода, для них проводят специальные встречи.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".