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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг устойчивости регионов за январь 2017 года. Липецкая область сохранила свои позиции в группе регионов с высокой устойчивостью.К положительным событиям в социально-экономической жизни эксперты отнесли намерение итальянских резидентов елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» инвестировать в строительство своих предприятий не менее 40 млн евро. С плюсом отмечено также подписание главой региона Олегом Королёвым инвестиционного меморандума региона на 2017 год, в котором декларируются основные принципы взаимодействия властей с инвесторами, а также открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селе Кривец Добровского района и селе Мокрое Лебедянского района.