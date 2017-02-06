Липецкая область - регион с высокой устойчивостью
09:33 6 Февраля 2017 Политика
К положительным событиям в социально-экономической жизни эксперты отнесли намерение итальянских резидентов елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» инвестировать в строительство своих предприятий не менее 40 млн евро. С плюсом отмечено также подписание главой региона Олегом Королёвым инвестиционного меморандума региона на 2017 год, в котором декларируются основные принципы взаимодействия властей с инвесторами, а также открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов в селе Кривец Добровского района и селе Мокрое Лебедянского района.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области
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