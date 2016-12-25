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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Глава региона Олег Королёв выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших при крушении Ту-154 над Черным морем. Об этом он написал на своей странице в Твиттере: «Глубокие соболезнования родным и близким погибших в страшной трагедии над Черным морем…Светлая память безвременно ушедшим…».Как сообщает ТАСС, самолет Минобороны РФ, который должен был доставить на авиабазу в Хмеймим военнослужащих, представителей СМИ и участников ансамбля имени А.В. Александрова, исчез с экранов радаров в 05:40, через несколько минут после вылета из Адлера. На борту находилось 92 человека. По данным Минобороны РФ, среди пассажиров находились Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов. Обломки самолета позже были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50-70 метров.26 декабря в России объявлен днем траура.