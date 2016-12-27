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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области; фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин провел сегодня в Кремле заседание Государственного совета по вопросу "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений". На заседании рассмотрены роль и место России в решении глобальных экологических проблем, основные задачи долгосрочного экологически устойчивого развития России - снижение рисков деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов, ликвидация накопленного экологического вреда, внедрение современных чистых технологий на производстве, снижение выбросов вредных веществ. «Обозначу самые острые экологические проблемы, которые требуют приоритетного решения. Ключевой вопрос – достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу, их сбросов в водоёмы и в почву, прежде всего за счёт технологического перевооружения промышленности, внедрения наилучших доступных технологий. Ряд крупных компаний уже реализуют свои программы по охране окружающей среды, но мы знаем, что далеко не все предприятия уделяют этим вопросам должное внимание», - цитирует Владимира Путина пресс-служба Кремля.В заседании принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королёв. «Область постоянно ищет новые, инновационные пути развития, ставит все более смелые задачи, результатом решения которых является реализация высшей цели существования государственной власти - улучшение качества жизни человека. И в этом смысле экология - важнейшее звено, определяющее благоприятные условия жизни и развития нации», - считает Олег Королёв. Сегодня в числе основных забот липецких экологов - реабилитация водных объектов, сохранение уникальных памятников природы и популяций редких и исчезающих видов растений и животных, создание эффективно действующей системы обращения с отходами, работы по восполнению и развитию минерально-сырьевой базы.