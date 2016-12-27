Руководитель Липецкой области принял участие в заседании Госсовета РФ
16:24 27 Декабря 2016 Политика
В заседании принял участие глава администрации Липецкой области Олег Королёв. «Область постоянно ищет новые, инновационные пути развития, ставит все более смелые задачи, результатом решения которых является реализация высшей цели существования государственной власти - улучшение качества жизни человека. И в этом смысле экология - важнейшее звено, определяющее благоприятные условия жизни и развития нации», - считает Олег Королёв. Сегодня в числе основных забот липецких экологов - реабилитация водных объектов, сохранение уникальных памятников природы и популяций редких и исчезающих видов растений и животных, создание эффективно действующей системы обращения с отходами, работы по восполнению и развитию минерально-сырьевой базы.
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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области; фото: пресс-служба Кремля
Источник: пресс-служба администрации Липецкой области; фото: пресс-служба Кремля
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