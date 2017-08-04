В Липецкой области создадут промышленный технопарк "Миллениум"
13:36 4 Августа 2017 Политика
Управляющая компания станкостроительного кластера "Липецкмаш" и Липецкий технический университет договорились о создании научно-технологического центра. Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков подписали меморандум с ООО "Генборг" о создании промышленного технопарка "Миллениум".
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Источник: собственная информация
Источник: собственная информация
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