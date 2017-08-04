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В ходе совещания, которое проходит в Усманском районе, было подписано соглашение о сотрудничестве администрации Липецкой области и Фонда развития промышленности, а также соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ ППТ "Липецк" и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков.Управляющая компания станкостроительного кластера "Липецкмаш" и Липецкий технический университет договорились о создании научно-технологического центра. Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков подписали меморандум с ООО "Генборг" о создании промышленного технопарка "Миллениум".