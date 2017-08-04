link
Сегодня

В Липецкой области создадут промышленный технопарк "Миллениум"

13:36 4 Августа 2017 Политика
В ходе совещания, которое проходит в Усманском районе, было подписано соглашение о сотрудничестве администрации Липецкой области и Фонда развития промышленности, а также соглашение о сотрудничестве между ОЭЗ ППТ "Липецк" и Ассоциацией организаций содействия развитию кластеров и технопарков.

Управляющая компания станкостроительного кластера "Липецкмаш" и Липецкий технический университет договорились о создании научно-технологического центра. Ассоциация организаций содействия развитию кластеров и технопарков подписали меморандум с ООО "Генборг" о создании промышленного технопарка "Миллениум".  
Количество показов: 13
Источник:  собственная информация
Теги:

Комментарии

Для добавления комментариев необходимо авторизоваться на сайте!    

Лента новостей

13:36
В Липецкой области создадут промышленный технопарк "Миллениум"
12:39
Переселенцы из ветхого жилья получили новые квартиры
12:38
В Ельце к сентябрю сдадут 34 дороги
12:29
Многодетной семье подарили автокресла
12:18
В регионе прогнозируют жаркие выходные
12:00
В Липецкой области подводят итоги работы промышленников в 1 полугодии
11:36
Студентка из Липецкой области приняла участие во всероссийском фестивале
11:27
В Липецкой области планируют производить инулин
10:57
Без воды останутся 3 улицы Липецка
10:21
Квитанции ФКР теперь будут с QR-код
10:12
На трассе "Дон" погибли 3 человека
10:05
Молодые аграрии региона могут принять участие во всероссийском форуме
09:47
В Липецкой области руководитель агрофирмы задолжал сотрудникам более 900 тысяч рублей
09:13
Малиновый звон услышат гости фестиваля в Лев-Толстовском районе

03.08.2017

18:37
В Липецке планируют развивать магазины шаговой доступности
17:39
Липчане спасаются от жары даже на закрытых пляжах
17:23
Олег Королёв упрочил позиции в медиарейтинге
17:00
В Липецкой области открылся «Доступный Фест»
16:47
В Лебедянском районе комбайнеры опробуют новые жатки для зерновых
16:21
Роспотребнадзор проверил влияние спиннеров на здоровье детей
Вся лента новостей