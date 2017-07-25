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Источник: ТРК "Липецкое время"

Подтянуть кооперативы, наладить сбыт продукции через Интернет, снизить цены на товары местных производителей. Эти и другие задачи глава региона Олег Королёв поставил сегодня на административном совете, где подвели итоги развития области за последние полгода. По основным показателям социально-экономического развития регион сохраняет положительную динамику. Значительно выросло промышленное и сельскохозяйственное производство. В ОЭЗ теперь работают известные компании – PPG и "Виссманн". А объем заявленных инвестиций в ОЭЗ регионального уровня превысил 100 млрд рублей.Олег Королёв: "Очень много было инвестиций. Справедливо можно сказать о Лев-Толстовском районе, потому что он получил в своей ОЭЗ за счет строительства комплексов такой объем инвестиций, что нужно социальную сферу подтянуть".Отметили и жилищное строительство. Более 450 тысяч кв. м жилья построено в регионе с начала года. К концу планируют снова преодолеть миллионный рубеж. Продолжается строительство социальных объектов. Причём, не только в Липецке. Особое внимание глава региона уделил развитию кооперации. Сегодня в районах работают 895 потребительских кооперативов. Однако, как отметил Олег Королёв, развиваются они неравномерно. Например, кооперативы Чаплыгинского района реализовали продукцию почти на 101 млн рублей, в то время как в Становлянском лишь на 1,6 млн. В целом по области в кооперативах состоят больше половины личных подсобных хозяйств. Глава региона Олег Королёв поставил задачу к концу 2019 года изменить эту цифру до 100%. А для лучшего сбыта продукции создать специальный интернет-сайт.Олег Королёв: "Чтобы люди, ищущие качественную продукцию, могли воспользоваться сайтом".