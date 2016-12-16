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Источник: пресс-служба администрации Липецкой области

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах за 2016 год и задачам на 2017 год с органами исполнительной власти субъектов РФ и территориальными органами МЧС России Центрального федерального округа состоялся 14-15 декабря в Калужской области.В сборах приняли участие министр МЧС России Владимир Пучков, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Николай Овсиенко, руководители МЧС России, начальники главных управлений МЧС России по регионам ЦФО.По итогам деятельности за 2016 год лучшим в Российской Федерации признан председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области – первый заместитель главы администрации Липецкой области Юрий Божко. Глава МЧС России Владимир Пучков вручил Юрию Божко наградные часы с символикой «чрезвычайного» министерства.Главное управление МЧС России по Липецкой области заняло второе место в Центральном федеральном округе, а его начальник Михаил Салфетников был награжден медалью «За предупреждение пожаров».Оценивались показатели работы органов исполнительной власти субъектов РФ Центрального федерального округа в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера за год. Самыми важными считаются уменьшение количества пожаров и происшествий, а также снижение гибели людей.Оценка деятельности главных управлений МЧС проводилась по всем направлениям. Специальная комиссия учитывала оперативную обстановку в регионе, количество проведенных мероприятий по защите населения и территорий, выполнение превентивных противопаводковых и противопожарных мероприятий.