Активисты ОНФ организовали встречу мэра Липецка с жителями аварийного дома
16:45 30 Июня 2017 Общество
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Покосившиеся стены, протекающая крыша, прогнивший пол. Для жителей дома №5 по улице Газина такой интерьер в квартирах давно стал привычным делом. Двухэтажку 1920-х годов постройки аварийной признали в 2014-м. А в 2016-м постановление аннулировали. Сделали новое заключение, проблему жильцов должна была решить частная фирма. Инвестор пообещал предоставить новые квартиры в микрорайоне «Елецкий», а территорию под старым бараком забрать в качестве площадки для будущей стройки. Однако 28 квартир для переселенцев оказались в залоге под кредит, который фирма взяла ранее.
Жители злополучной двухэтажки обратились в прокуратуру. Там дом признали непригодным для проживания. И выдали заключение: переселение должно произойти в экстренном порядке. Однако чуда не случилось. Тогда помогать людям взялись активисты Народного фронта. Они организовали жильцам встречу с мэром города.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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