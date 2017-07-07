Аллею Материнской славы высадили в Липецке
16:05 7 Июля 2017 Общество
Загрузка плеера
Валентина Петренко, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России»: "Мы хотим, чтобы семьи наши были многодетными. Именно поэтому мы хотели давным давно заложить здесь аллею Материнской славы".
Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Аллея Матерей на фоне перинатального центра. Именно здесь появляются дети, сюда приезжают мамы, папы под окнами стоят в надежде, что будет здоровый ребенок. А мы все надеемся, что это будет не единственный ребенок, потому что величие России определяется количеством детей".
Количество показов: 62
Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
Лента новостей
|16:42
|16:39
|16:31
|16:12
|16:05
|15:49
|15:22
|14:48
|14:38
|14:21
|14:16
|14:08
|14:02
|12:55
|12:49
|12:38
|12:22
|12:00
|11:56
|11:43
Комментарии