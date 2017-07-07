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Источник: ТРК "Липецкое время"

Сегодня в Липецке появилась аллея Материнской славы. 39 лип будут расти под окнами областного перинатального центра. Заложить аллею пригласили многодетных матерей, медработников и будущих родительниц. Аллея будет расти, любой желающий сможет посадить дерево в честь рождения ребенка. Вход в новую аллею украсила стела «Сердце матери». В областном перинатальном центре уже родилось более 4 тысяч детей. Благодаря современным технологиям там выхаживают новорожденных с весом от 500 граммов.Валентина Петренко, председатель Всероссийского общественного движения «Матери России»: "Мы хотим, чтобы семьи наши были многодетными. Именно поэтому мы хотели давным давно заложить здесь аллею Материнской славы".Людмила Летникова, заместитель главы администрации Липецкой области: "Аллея Матерей на фоне перинатального центра. Именно здесь появляются дети, сюда приезжают мамы, папы под окнами стоят в надежде, что будет здоровый ребенок. А мы все надеемся, что это будет не единственный ребенок, потому что величие России определяется количеством детей".