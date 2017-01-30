Барельеф памяти Владимира Высоцкого открыли в Липецкой области
17:53 30 Января 2017 Общество
Композицию - распахнутое окно с силуэтом Высоцкого расположили на стене бывшего общежития сельскохозяйственного техникума, а ныне многоквартирного дома, где живут в основном молодые семьи.
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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