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Источник: ТРК "Липецкое время"

В Лебедяни открыли барельеф памяти Владимира Высоцкого, на стене дома № 44а по улице Ленина. Инициатором стал глава города Алексей Хрипченко, поклонник творчества великого актера и поэта.Композицию - распахнутое окно с силуэтом Высоцкого расположили на стене бывшего общежития сельскохозяйственного техникума, а ныне многоквартирного дома, где живут в основном молодые семьи.