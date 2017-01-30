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Барельеф памяти Владимира Высоцкого открыли в Липецкой области

17:53 30 Января 2017 Общество
В Лебедяни открыли барельеф памяти Владимира Высоцкого, на стене дома № 44а по улице Ленина. Инициатором стал глава города Алексей Хрипченко, поклонник творчества великого актера и поэта.
Композицию - распахнутое окно с силуэтом Высоцкого расположили на стене бывшего общежития сельскохозяйственного техникума, а ныне многоквартирного дома, где живут в основном молодые семьи.
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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