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Без погромов и драк в Липецке прошел День ВДВ

17:11 2 Августа 2017 Общество
Без погромов и драк в Липецке прошел День ВДВ
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День ВДВ липецкие десантники отметили культурно, без погромов и драк. 87-ю годовщину со дня основания войск голубые береты провели с семьями.

"Слава ВДВ!" "Никто кроме нас!" Эти слова слышны сегодня по всему Липецку. Крылатые пехотинцы отмечают свой профессиональный праздник. Чтобы торжества армейской элиты прошли спокойно, её нужно занять. По этому принципу город живет уже несколько лет. В этот раз в Нижнем парке специальный концерт для голубых беретов и спортивные соревнования.

Освежиться десантники смогли на городском пляже. Правда, под тщательным присмотром.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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