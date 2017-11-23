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Источник: пресс-служба ОАО "ЛГЭК"

Специалисты АО «ЛГЭК» продолжают работы по устранению последствий снегопада, который обрушился на Липецкую область в ночь с 21 на 22 ноября.Аварийные бригады восстанавливали электроснабжение города в круглосуточном режиме. По состоянию на 10:00 часов без электроэнергии остаются около 400 жителей в разных частях Липецка и в поселке Новая Жизнь.По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 42 невыполненные заявки. Из них 24 - отсутствие напряжения, 5 – обрывы воздушных линий электропередач. ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать по телефону 075, 236-075.