Без света в Липецке остаются 400 человек
11:26 23 Ноября 2017 Общество
Аварийные бригады восстанавливали электроснабжение города в круглосуточном режиме. По состоянию на 10:00 часов без электроэнергии остаются около 400 жителей в разных частях Липецка и в поселке Новая Жизнь.
По диспетчерской линии «075» зарегистрировано 42 невыполненные заявки. Из них 24 - отсутствие напряжения, 5 – обрывы воздушных линий электропередач. ЛГЭК напоминает, при обнаружении обрывов, упавших деревьев на провода, задымления и искрения, просьба сообщать по телефону 075, 236-075.
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Источник: пресс-служба ОАО "ЛГЭК"
Источник: пресс-служба ОАО "ЛГЭК"
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