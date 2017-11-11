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Боевой путь 112-й Башкирской кавалерийской дивизии вспомнили на липецкой земле в селе Вторые Тербуны

16:45 11 Ноября 2017 Общество
В Тербунском районе почтили память воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, боевое крещение которой произошло 75 лет назад во время Великой Отечественной войны в оборонительных сражениях на рубеже реки Олым.

Сегодня, 11 ноября, в селе Вторые Тербуны встретили гостей из Республики Башкортостан, членов Региональной общественной организации «Землячество Башкортостана» из Москвы. Они возложили венки к братской могиле воинов, погибших в боях на рубеже обороны Казинка - Вторые Тербуны. На полях сражений остались 246 воинов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии.

Легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия была сформирована в Уфе в ноябре 1941 года. В ряды кавалеристов призывались добровольцы. Командиром дивизии был генерал-майор Минигали Шаймуратов. Первое свое боевое крещение дивизия получила на тербунской земле в составе 3-й армии Брянского фронта.

.Скульптурное изображение коленопреклонённого воина над захоронением погибших кавалеристов было установлено 9 мая 1961 года. В июле 2017 года состоялась реставрация памятника. На могилу воинов в село Вторые Тербуны почтить память тех, кто защищал советскую землю в годы Великой Отечественной войны, приехали родственники. Для жителей села и гостей после торжественного митинга состоялся концерт башкирского фольклорного ансамбля «Ак тирмэ».
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Источник:  ТРК "Липецкое время"

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