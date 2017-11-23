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Более 3 тыс. кубометров снега вывезли с улиц Липецка

14:15 23 Ноября 2017 Общество
23 ноября в Липецке коммунальщики продолжили работу по уборке снега с липецких магистралей. Одновременно 8 бригад управления благоустройства занимаются вывозом снега с проспекта Победы, улиц Советская, Терешковой, Космонавтов, Зегеля, площади Героев и проспекта Мира.

За прошедшие сутки на специализированную свалку отправлено 3,5 тыс. куб. снега, использовано более 520 тонн противогололедного реагента и песко-соляной смеси.

Как сообщил директор управления благоустройства Алексей Востриков, сегодня на городских дорогах задействовано 107 единиц техники. Особое внимание уделяется расчистке карманов, где паркуется общественный транспорт, и остановок. Ведется уборка и посыпка тротуаров.

Позвонить на горячую линию по уборке городских магистралей липчане могут по телефону диспетчерской управления благоустройства 33-03-66.

В ЖКХ открыта горячая линия по уборке дворовых территорий: 22–95–58.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецка
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