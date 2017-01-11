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Более 90 сирот в 2016 году получили квартиры в Липецкой области

10:48 11 Января 2017 Общество
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получили в 2016 году 93 квартиры. Новое жилье для них приобрело региональное управление ЖКХ. На эти цели было направлено более 46 млн рублей из областного бюджета и около 60 млн - из федеральной казны.
Всего за время действия областной целевой программы управление ЖКХ региона приобрело 362 квартиры.
Кроме того, на протяжении всего срока реализации программы формируется специализированный жилищный фонд для обеспечения жителей региона данной категории. Всего предоставлено 558 квартир по договорам найма.

В 2017 году управление жилищно-коммунального хозяйства области планирует обеспечить жильем 88 сирот. На решение этой задачи запланировано выделить 89 млн рублей, из них около 40 млн - из регионального бюджета. По мнению главы администрации Липецкой области Олега Королёва, невозможно повысить качество жизни без обеспечения всех нуждающихся жильем, и в этом государство должно помочь самым незащищенным слоям населения.
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Источник:  пресс-служба администрации Липецкой области
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