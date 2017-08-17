Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 99

Источник: ТРК "Липецкое время"

5 застройщиков в Липецке и Грязях не сдали объекты в срок. Это стало основанием для возбуждения ряда уголовных дел. В регионе продолжаются прокурорские проверки по долевому строительству многоквартирных домов. На особом контроле областной прокуратуры долгострои по улицам Неделина и Агрономическая. В отношении руководства компании «Строй-Град» возбуждено уголовное дело. Следствие не исключает факт нецелевого использования средств дольщиков, а это более 500 миллионов рублей. Ключи от новых квартир в назначенные сроки не получили почти 200 человек. Сейчас идут переговоры с новым застройщиком. Часть дольщиков получит новое жильё на Неделина уже до конца года.Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Сегодня мы провели публичные слушания на базе Общественной палаты, где вынесли конкретные предложения с участием дольщиков, которые попали в эту ситуацию. Я надеюсь и уверен, что мы не допустим для людей негативных факторов. Может где-то сроки растянутся, но свои квартиры они получат".С началом строительства и сроками сдачи объектов тянут застройщики в микрорайонах "Европейский" и "Елецкий". В последнем специалисты установили, что компания «Велес» по договору с дольщиками должна была сдать три жилых дома в ноябре 2015-го. Застройщик заключил 21 договор на сумму 35 миллионов рублей. В июне этого года прокуратурой установлено, что строительство не ведётся. По этим объектам проведут доследственную проверку.Павел Коростелёв, и.о. прокурора Липецкой области: "Компания "Велес", которая тоже собрала деньги с дольщиков, вырыла котлован, забила сваи под фундамент. Дальше этого дело не тронулось. Естественно, к нам поступают обращения. Основная задача прокурора состоит в том, чтобы подвинуть предпринимателя, юрлицо, заставить достроить этот дом. Если вы взяли деньги, будьте любезны достроить и сдать этот дом для дольщиков. Вот основная задача".