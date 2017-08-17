Часть дольщиков получит новое жильё на ул. Неделина до конца года
12:26 17 Августа 2017 Общество
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Павел Путилин, председатель Липецкого областного Совета депутатов: "Сегодня мы провели публичные слушания на базе Общественной палаты, где вынесли конкретные предложения с участием дольщиков, которые попали в эту ситуацию. Я надеюсь и уверен, что мы не допустим для людей негативных факторов. Может где-то сроки растянутся, но свои квартиры они получат".
С началом строительства и сроками сдачи объектов тянут застройщики в микрорайонах "Европейский" и "Елецкий". В последнем специалисты установили, что компания «Велес» по договору с дольщиками должна была сдать три жилых дома в ноябре 2015-го. Застройщик заключил 21 договор на сумму 35 миллионов рублей. В июне этого года прокуратурой установлено, что строительство не ведётся. По этим объектам проведут доследственную проверку.
Павел Коростелёв, и.о. прокурора Липецкой области: "Компания "Велес", которая тоже собрала деньги с дольщиков, вырыла котлован, забила сваи под фундамент. Дальше этого дело не тронулось. Естественно, к нам поступают обращения. Основная задача прокурора состоит в том, чтобы подвинуть предпринимателя, юрлицо, заставить достроить этот дом. Если вы взяли деньги, будьте любезны достроить и сдать этот дом для дольщиков. Вот основная задача".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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