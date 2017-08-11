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Частные перевозчики саботируют работу системы транспортных карт

12:36 11 Августа 2017 Общество
Частные перевозчики саботируют работу системы транспортных карт
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Почему новые терминалы в общественном транспорте работают с перебоями? Кому не нужны честные перевозки? В областной администрации сегодня прокомментировали сложившуюся ситуацию. С журналистами встретились специалисты управления дорог и транспорта региона. Они предполагают, что сбои провоцируют частные перевозчики. Им не нравится внедрение новой системы транспортных карт, которая даёт реальную картину пассажиропотока, следовательно, и дохода в транспорте. Такой контроль делает невозможным хищение выручки и движение автобусов не по графику.

Олег Князев, заместитель начальника управления дорог и транспорта Липецкой области: "Случаи бывают разные, обнаруживаем и кнопки выключения терминалов. Проблемы со стыковкой программного оборудования устранены. Сейчас появляются новые проблемы, в том числе и саботаж со стороны перевозчиков".

Алексей Григорьев, специалист по связям с общественностью ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области»: "Транспортный бизнес — это теневая структура. И там крутятся большие деньги. Сейчас этот бизнес сопротивляется по введению безналичного расчета".


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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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