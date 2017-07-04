Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Количество показов: 59

Источник: ТРК "Липецкое время"

В жизни Вениамина Климентьева начинается новый этап. В свои 18 парень стал обладателем однокомнатной квартиры в посёлке Лев Толстой. Признаётся, что эмоции переполняют, хотя и старается их скрывать. Первый осмотр нового жилья - и становится понятно, что тянуть с переездом парень не будет.Через стенку с Вениамином будет жить Виталий Овчинников. Он тоже счастливый обладатель новой «однушки». Для него эти квадратные метры долгожданные. Ведь сейчас парень живёт с дедушкой, планирует свою семью. Поэтому новая квартира кстати.Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".