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На жилье для детей-сирот в Лев Толстом из облбюджета выделили 5 млн рублей

18:27 4 Июля 2017 Общество
На жилье для детей-сирот в Лев Толстом из облбюджета выделили 5 млн рублей
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В жизни Вениамина Климентьева начинается новый этап. В свои 18 парень стал обладателем однокомнатной квартиры в посёлке Лев Толстой. Признаётся, что эмоции переполняют, хотя и старается их скрывать. Первый осмотр нового жилья - и становится понятно, что тянуть с переездом парень не будет.
Через стенку с Вениамином будет жить Виталий Овчинников. Он тоже счастливый обладатель новой «однушки». Для него эти квадратные метры долгожданные. Ведь сейчас парень живёт с дедушкой, планирует свою семью. Поэтому новая квартира кстати.

Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник:  ТРК "Липецкое время"
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