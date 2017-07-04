На жилье для детей-сирот в Лев Толстом из облбюджета выделили 5 млн рублей
18:27 4 Июля 2017 Общество
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Через стенку с Вениамином будет жить Виталий Овчинников. Он тоже счастливый обладатель новой «однушки». Для него эти квадратные метры долгожданные. Ведь сейчас парень живёт с дедушкой, планирует свою семью. Поэтому новая квартира кстати.
Все подробности - в сюжете телекомпании "Липецкое время".
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Источник: ТРК "Липецкое время"
Источник: ТРК "Липецкое время"
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